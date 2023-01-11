Телеведущая Регина Тодоренко поделилась неприятными подробностями личной жизни.
Телеведущая Регина Тодоренко поделилась неприятными подробностями личной жизни.
32-летняя Регина Тодоренко
вышла замуж за музыканта Влада Топалова в 2018 году. Почти сразу пара стала
родителями первого сына, а уже в 2022 на свет появился и второй ребенок. Несмотря
на маленьких детей, Регина регулярно появляется и в новых проектах, и в социальных
сетях.
Так, на днях Регина Тодоренко
рассказала о любопытной ситуации с мужем. После новогодних праздников Влад
Топалов решил устроить разгрузочные дни и вернуться в прежний режим. Это
мероприятие он назвал "Чисткой Чингисхана". В состав чистки вошли
чеснок, специи, капуста и другие непривычные продукты.
"У нас с мужем
большие проблемы", — подписала видео Тодоренко. Судя по всему, ей не очень
понравилась идея такого рациона питания.
Тем временем на телеэкранах
вот-вот выйдет финал нового сезона шоу "Ледниковый период". В паре с
Романом Костомаровым Регина Тодоренко откатала целое шоу, но теперь отношения с
близким мужчиной подошли к концу. Скорее всего, коллеги по проекту не будут
дружить — во время съемок шоу у них накопились взаимные претензии. Об этом
сообщал сам Олимпийский чемпион. Сама же Регина планирует ходить на все
московские катки вместе с мужем.