Телеведущая Регина Тодоренко поделилась неприятными подробностями личной жизни.

Телеведущая Регина Тодоренко поделилась неприятными подробностями личной жизни.32-летняя Регина Тодоренковышла замуж за музыканта Влада Топалова в 2018 году. Почти сразу пара сталародителями первого сына, а уже в 2022 на свет появился и второй ребенок. Несмотряна маленьких детей, Регина регулярно появляется и в новых проектах, и в социальныхсетях.Так, на днях Регина Тодоренкорассказала о любопытной ситуации с мужем. После новогодних праздников ВладТопалов решил устроить разгрузочные дни и вернуться в прежний режим. Этомероприятие он назвал "Чисткой Чингисхана". В состав чистки вошличеснок, специи, капуста и другие непривычные продукты."У нас с мужембольшие проблемы", — подписала видео Тодоренко. Судя по всему, ей не оченьпонравилась идея такого рациона питания.Тем временем на телеэкранахвот-вот выйдет финал нового сезона шоу "Ледниковый период". В паре сРоманом Костомаровым Регина Тодоренко откатала целое шоу, но теперь отношения сблизким мужчиной подошли к концу. Скорее всего, коллеги по проекту не будутдружить — во время съемок шоу у них накопились взаимные претензии. Об этомсообщал сам Олимпийский чемпион. Сама же Регина планирует ходить на всемосковские катки вместе с мужем.