В окружении Татьяны Навки готовятся к худшему исходу событий.

В окружении Татьяны Навки готовятся к худшему исходу событий.Состояние 45-летнегофигуриста и Олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова резкоухудшилось 9 января. Днем мужчина почувствовал недомогание, а ночью был экстренногоспитализирован. Практически сразу близкого мужчину Татьяны Навки в реанимацииподключили к аппарату искусственной вентиляции легких, а затем была сделана интубациятрахеи.Напомним, что пара Навки иКостомарова взяла золото на Олимпийских играх в Турине в 2006 году. Сейчас бывшиепартнеры вместе участвуют в ледовых шоу и телепроектах. Последнее шоу, вкотором участвовал Костомаров состоялось при рекордно низкой температуре —минус 25 градусов. Врачи не исключают, что именно переохлаждение спровоцировалозаболевание, отмечает ."Это можетспособствовать более тяжелому течению инфекции", — добавил эксперт вразговоре с журналистами.Сейчас состояние мужчиныухудшается. По сообщению , у друга Татьяны Навкиобнаружен сепсис, левосторонняя пневмония и грипп. А вот тест на коронавирус у Романаотрицательный. Коллеги и близкие спортсмена верят, что совсем скоро Костомаровустанет лучше. Татьяна Навка также пожелала ему скорейшего выздоровления.