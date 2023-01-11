В Москве в двухэтажной квартире на улице Дубнинской обнаружили тело мужчины. Труп уже успел превратиться в мумию, так как, по данным , пролежал после смерти около 20 дней. Полицию вызвала ..

В Москве в двухэтажной квартире на улице Дубнинской обнаружили тело мужчины. Труп уже успел превратиться в мумию, так как, по данным , пролежал после смерти около 20 дней.Полицию вызвала соседка, так как переживала, потому что мужчина долго не выходил на связь. Правоохранители вскрыли дверь квартиры и нашли мертвеца в черном кимоно. Об этом сообщает .