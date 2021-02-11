Граждане, попавшие в трудную жизненную ситуацию, могут претендовать на помощь от государства. Подробно о ежегодных выплатах в России рассказал управляющий партнер юридической компании Позиция права Егор Редин.

Граждане, попавшие в трудную жизненную ситуацию, могут претендовать на помощь от государства. Подробно о ежегодных выплатах в России рассказал управляющий партнер юридической компании "Позиция права" Егор Редин.Специалист отметил, что сумма единовременной материальной помощи (ЕМП) отличается в каждом регионе и зависит от таких факторов, как величина средней заработной платы, прожиточный минимум и так далее.Жители Московской области могут претендовать на 6 тысяч рублей в год. В Удмуртии гражданам выплачивают разные суммы, все зависит от условий их жизни. Так, одинокие беременные россиянки вправе получить 3 тысячи рублей, а молодая пара при рождении ребенка – 15 тысяч рублей.По словам Егора Редина, самые крупные суммы предусмотрены для жителей Ямало-Ненецкого автономного округа. Если человек оказывается в трудной жизненной ситуации, то государство может выплатить ему до 50 тысяч рублей, передает агентство "Прайм".Каждый регион сам определяет причины для отказа гражданам в предоставлении государственной помощи. В Челябинской области выплаты могут лишиться малоимущие россияне, которые ведут аморальный или иждивенческий образ жизни, заявил юрист.В ряде областей граждане могут получить помощь в рамках соцконтракта. Средства им разрешено потратить на покупку одежды и обуви для детей. Те россияне, которые хотят начать свой бизнес, могут возместить часть аренды помещения или приобрести расходные материалы.Ранее агентство Reuters распространило новость о выделении властями 500 миллиардов рублей на поддержку граждан перед осенними выборами в Госдуму. Как на эти данные отреагировали в Кремле, читайте .