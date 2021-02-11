Эвакуация не проводилась. Детей в детском садике на момент возгорания не было.

Сегодня в 7.09 в ГУ МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о загорании лампы дневного освещения в детском саду №4 города Гусь-Хрустального (ул. Советской власти, д.15).Как рассказала позже одна из воспитателей детского сада, утром она пришла на работу, включила свет и одна из ламп заискрилась. Воспитатель сразу же сообщила об этом в пожарную охрану. Через минуту сработала автоматическая пожарная сигнализация. Сотрудники МЧС оперативно прибыли и ликвидировали тление светильника на площади 0,5 кв.м. и напольного покрытия (линолеума) на площади 0,5 кв.м. Общая площадь пожара составила 1 кв.м.Эвакуация не проводилась. Детей в детском садике на момент возгорания не было.Предварительная причина возгорания – короткое замыкание.Благодаря оперативным действиям персонала удалось предотвратить распространение пожара в детском саду.