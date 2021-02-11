В регионе растёт заболеваемость коронавирусом среди школьников.

Во Владимирской области растёт заболеваемость коронавирусом среди школьников. При этом в педагогическом составе показатель сокращается. Об этом 11 февраля на брифинге по Covid-19 рассказала директор департамента образования Ольга Беляева.Ольга Александровна отметила, что на сегодняшний день ковидом болеет 132 ученика и 38 педагогов.«Среди школьников заболело на 32 ребёнка больше. В учительской среде показатель сократился на 17 человек. Это связано с тем, что многие переболели, а также с вакцинацией коллективов. Порядка 1600 педагогических работников привились от коронавируса. Ещё около 1000 ждут очереди. В процентном соотношении уровень заболеваемости крайне низок. В целом ситуация в учреждениях стабильная», - отметила она.В целом по региону на частичный карантин ушли 16 школ, из которых 7 – в Гусь-Хрустальном. По две в Александровском и Гусь-Хрустальном районах, по одной - во Владимире, Коврове, Муроме, Киржачском и Судогодском районах.«Также на карантин отправлены 10 групп в 9 детских садах. В Гусь-Хрустальном – 7 садов и 8 групп. В Киржачском районе и Муроме – по одной группе», - уточнила Ольга Беляева.На внеплановые каникулы отправлены дети в двух школах Петушинского и одной в Камешковском районах.Полностью закрытых на карантин учебных заведений в регионе нет.