Джиган оказался в центре событий.

Джиган оказался в центре событий.Машина по созданию инфоповодов в семье Оксаны Самойловой и Джигана не останавливается ни на секунду: измена, беременность,развод,роды, клиника, свадьба, покупка квартиры в ОАЭ... А затем круг замыкается и начинается сначала.Славно отдохнув на Маврикии и дал повод для слухов о только что зачатом пятом ребенке, Оксана Самойлова и ДенисУстименко-Вейнштеин(Настоящее имя певца – Прим.Ред.) вернулись в Москву и затихли. Поклонников многодетная мать попросила не приставать с вопросами, сославшись на простуду детей.Однако, самые глазастые и любопытные уже отыскали истинную причину "минуты тишины" Оксаны Самойловой: фото, на котором Джиган с сочным фингалом сидит в столовой какого-то лечебного заведения. Поклонники пары были сильно встревожены: кто же поставил отметину и не свидетельствует ли она о повторении его "загула" 2020 года? Напомним, тогда полностью обнаженного Джигана скрутили и поймали охранники, после чего мужчина был доставлен в реабилитационный центр.Так что, уверены многие, что именно украшенное фингалом лицо мужчины заставило жену Джигана пуститься в бегство от своих подписчиков, надолго пропав из соцсетей. Этим она нарушила одно из своих правил: делиться с поклонниками милыми моментами жизни. К слову, Джиган в своих блогах делает упор на юмор: то выкладывает смешно обработанные снимки и ролики, то рассказывает случаи из жизни."Выздоравливай брат! История до слез", – написал один из комментаторов под рассказом Джигана о том, как на него напала медуза.