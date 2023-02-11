11 февраля во Владимире прошла ежегодная гонка “Лыжня России”. Площадкой для мероприятия выбрали парк “Дружба”. Солнечная погода поднимала боевой дух участников и активных

11 февраля во Владимире прошла ежегодная гонка “Лыжня России”. Площадкой для мероприятия выбрали парк “Дружба”. Солнечная погода поднимала боевой дух участников и активных болельщиков. В забеге приняли участие свыше 5 тысяч человек. Посмотреть на старт любителей лыжного спорта пришли гости всех возрастов: от пожилых мужчин и женщин до маленьких детей. По традиции лыжный забег организовали