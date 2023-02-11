Ну а можно в субботу и в бирюльки поиграть - в прямом и переносном смыслах. Почему стоит вспомнить...

Ну а можно в субботу и в бирюльки поиграть - в прямом и переносном смыслах. Почему стоит вспомнить об этой старинной народной игре, как в нее играть и какие полезные качества она развивает? Сыграем в бирюльки с Ангелиной Свищ и все узнаем.Деревянные кружечки, бочонки, тарелочки величиной с горошину хранятся в шкатулке по форме и размеру напоминающей яблоко. Это не просто фигурки - настоящий клад для любителей старинных настольных игр. "Играть в бирюльки" в России стали в 17 веке. Позже деревенской забавой заинтересовались аристократы, и бирюльки перекочевали в салоны. Тогда выражение "играть в бирюльки" и стало означать, что человек тратит время на пустяки.Екатерина Гудина, заведующая отделом производственной литературы Владимирской областной научной библиотеки:- Правила игры заключаются в том, что бы достать бирюльку и не задеть соседние фигурки. Если шелохнется хотя бы одна фигурка, то ход переходит другому. Так достают все бирюльки из кучки и потом методом подсчета выбирают победителя. У кого больше бирюлек тот и победил.Доставать игрушку надо специальным крючком, его делают из струны от балалайки, или как современный вариант из скрепки. Несколько минут на подготовку и можно играть партию.- Вот так можно?- Вот она уже шелохнулась- Эх, все нельзя!Бирюльки традиционно изготавливали из дерева, реже из металла, еще дороже - из фарфора. Мастера при создании игрушек отдавали предпочтение липе, как самому мягкому материалу, и можжевельнику (они необычайно выразительно пахли). В былые времена такие фигурки были ценным подарком.Екатерина Гудина, завотделом производственной литературы Владимирской областной научной библиотеки:- Чем дороже древесина из которой она делалась, соответственно тем были бирюльки и ценнее. Вот бирюльки так же изготавливал даже известный дом Фаберже. В коробки с шоколадом добавляли всегда миниатюрные бирюльки. И это считалось одним из таких основных подарков на новоселье.Говорят что даже Петр I любил не только играть в бирюльки, но и мастерить их. Подражая царю, умельцы создавали фигурки различных форм, цветов и даже размеров. Древним "родственником" русских бирюлек считается японская игра микадо. Правила очень схожи. Перед игрой палочки крепко сжимали в кулаке и затем резко разжимали так, чтобы они хаотично упали на ровную поверхность. В японском аналоге фигурки достают руками, что и усложняет игру.И вот нужно вытащить каждую палочку соломинку так, чтобы ни одна не шелохнулась, разобрать всю кучку.Всего для микадо нужна 41 палочка, каждая из них имеет несколько цветов которые принесут участникам определенное количество баллов. Побеждает тот, у кого при подсчете получается круглое число. На первую партию у ребят ушло полчаса.- Пожертвуй собой.-Тут можно, если прям тихонечко ее вытаскивать понизу.- Все, она шелохнулась.Илья в бирюльки играл впервые, о них узнал случайно. Парень всерьез считает, что это отличная альтернатива компьютерным играм.Илья Шапкин, участник настольной игры:- Игра интересная, долгая, играть надо с компанией большой. В первый раз, да, было сложно играть, ручки тряслись.В областной научной библиотеке каждый желающий может попробовать сыграть в бирюльки и вот так побездельничать с пользой. Сеансы проходят каждую неделю.Ангелина Свищ. Андрей Синягин. "Вести-Владимир"