Во Владимирской области 12 февраля ожидаются снегопады и резкое повышение атмосферного...

Во Владимирской области 12 февраля ожидаются снегопады и резкое повышение атмосферного давления.Температура воздуха повысится до -2°C. Ночью столбик термометра опустится до -8°C.Ветер в течение суток изменится с северного на западный 8 м/сАтмосферное давление в течение суток изменится от 737 до 750 мм.рт.ст.12 февраля отмечается Собор учителей и святителей Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоустого. Погоду в этот день предсказывала луна: если в эту ночь она была красноватой, следовало ожидать сильного ветра. А сильный ветер, в свою очередь, указывал на сырую погоду: «Ветер спутает погоду — быть сырому году».Фото pxfuel.com