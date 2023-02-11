Во Владимирской области в 2023 году заявления о зачислении ребенка в первый класс можно подать...

Во Владимирской области в 2023 году заявления о зачислении ребенка в первый класс можно подать через портал Госуслуг.Что изменится в 2023 году?По новым правилам школы должны будут принимать заявления о зачислении ребенка в школу через портал Госуслуг. При подаче заявления через госуслуги школа не вправе запрашивать дополнительные документы, но может запросить только документальное подтверждение имеющихся льгот. С 2023 года школа обязана будет размещать сведения о количестве свободных мест для первоклассников, которые не проживают на закрепленной территории, помимо своего сайта, на портале Госуслуг.Когда подавать заявление о зачислении ребенка в первый класс?С 2023 года регионы вправе самостоятельно определять дату старта приемной кампании в 1-й класс. Зачисление должно начаться не позднее 1 апреля. Большинство регионов будут принимать будущих школьников в 1-й класс в привычные даты — с 1 апреля по 5 сентября. Прием детей в 1-й класс проходит в два этапа.Первый этап – с 1 апреля 2023 года по 30 июня. На этом этапе подают заявление те дети, которые проживают на закрепленной территории, а также льготники, обладающие преимущественным/первоочередным правом на зачисление в школу. Прием документов для детей по прописке завершается 30 июня 2023 года.Второй этап - с 6 июля по 5 сентября 2023 года. На этом этапе заявление на зачисление в школу подается независимо от места проживания. То есть тем, кто проживает в другом районе, придется ждать лета, чтобы подать заявление и примут детей только в том случае, если остались свободные места. Информацию о том, остались ли в школе свободные места после зачисления на первом этапе, образовательные учреждения должны опубликовать до 5 июля.Как подать заявление на зачисление в 1-й класс?Направить документы и заявление для поступления в школу можно очно или в формате онлайн. В 2023 году заявление на зачисление в 1 класс передают одним из способов на выбор: через портал Госуслуг; через региональный портал Госуслуг; по почте заказным письмом с уведомлением о вручении; лично в школе.Фото pxfuel.com