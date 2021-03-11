Детективный комедийный телефильм Ищите женщину – одна из первых работ режиссера Аллы Суриковой. Премьера картины состоялась 1 января 1983 года.

Детективный комедийный телефильм "Ищите женщину" – одна изпервых работ режиссера Аллы Суриковой. Премьера картины состоялась 1 января1983 года.На экранизацию пьесы французского писателя Робера Тома "Попугаихаи цыпленок" Алле Суриковой выделили довольно скромный бюджет. Средства экономили,поэтому снимали исключительно в павильоне. Чтобы не тратить время напереозвучку, речь артистов записывали прямо на площадке, что значительноусложняло работу.Творческий коллектив фильма "Ищите женщину" поддержало французскоепосольство. Сотрудники ведомства одолжили для съемок привезенные из Парижапредметы: телефонный аппарат, календарь, выпуски свежих газет, журналов, ифуражку полицейского. Эти, казалось бы, простые мелочи создавали в кадре нужнуюатмосферу. Виды Франции, которые появляются в начале фильма, снял режиссерГеоргий Данелия. Это было любительское видео, которое режиссер создал во времяпутешествия на автомобиле по Парижу.В роли телефонистки нотариальной конторы Алисы Постик АллаСурикова видела свою подругу Софико Чиаурели. Чтобы записать пробы с актрисойАлла Ильинична лично летала в Тбилиси. В доме у Чиаурели Сурикова гостилачетыре дня. Все это время, по словам режиссера, она "не вставала из-за стола".Обо всем договорившись с подругой, Алла Сурикова улетела в Москву. Только встолице создательница картины "Ищите женщину" поняла, что пробы так и незаписала.Партнером Софико Чиаурели должен был стать Михаил Ульянов. Вте годы артист много гастролировал с театром имени Вахтангова. Плотный рабочийграфик не позволил Ульянову сняться в"Ищите женщину". На роль инспектора ГранденаАлла Сурикова предложила две кандидатуры – Леонида Куравлева и АрменаДжигарханяна. Худсовет утвердил кандидатуру Куравлева, заключив, что Джигарханянне слишком вписывается в образ.За роль Робера де Шаранса боролись Олег Меньшиков и АлександрАбдулов. Последний с легкостью обошел конкурента и даже устроил в фильм своегоприятеля – Леонида Ярмольника.Как вспоминала Сурикова, решение взять Ярмольника в картинудалось ей нелегко. Увидев Леонида, Алла Ильинична поняла, что тот подходит нароль полицейского Максимэна. Однако этого персонажа она уже обещала СеменуФараде. "В общем, извинилась я перед Сеней, который тогда все равно мне этогоне простил", – говорила Сурикова.Машинистка мэтра Роше, Виржиния Ренуар, в исполненииначинающей актрисы Елены Укращенок очень полюбилась зрителям. Колкиевысказывания героини после выхода фильма разлетелись на цитаты. После премьеры "Ищитеженщину" Укращенок пророчили успешную кинокарьеру, однако Елена, наоборот,пропала с экранов. Актриса стала женой историка Эдварда Радзинского и посвятиласебя делу далекому от актерства – занялась реабилитацией людей с алкогольнойзависимостью.Употребление алкоголя вредит здоровью! Берегите себя и близких!