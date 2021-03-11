Президент Белоруссии Александр Лукашенко провел кадровые перестановки в силовых ведомствах. Глава республики призвал военных готовиться к отражению внутренних угроз.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко провел кадровые перестановки в силовых ведомствах. Глава республики призвал военных готовиться к отражению внутренних угроз.В ходе заседания белорусский лидер отметил, современные войны отличаются от тех, которые были в прошлом веке. По словам Александра Лукашенко, если раньше недоброжелатели нападали на людей группировками, сегодня дела обстоит иначе: конфликт начинается с раскачивания ситуации внутри страны.Президент предупредил военных об угрозе "подрыва республики изнутри". Политик рассказал, что злоумышленники пытались разжечь ситуацию в Белоруссии в начале августа прошлого года, но тогда у них ничего не вышло. "Сейчас на все зубы будут пробовать", – подчеркнул Лукашенко.В заключение глава республики призвал силовиков готовиться к атаке изнутри. Лукашенко посоветовал военным не ждать, когда кто-то пересечет границу, и потом брать в руки оружие. "Воевать будем отсюда, начиная изнутри", – приводит слова Александра Лукашенко агентство БелТА.Напомним,Материал дополняется.