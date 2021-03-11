Места и периоды запрета можно уточнить по телефонам: +7 (4922) 53-07-32, +7 (4922) 53-08-56 - во Владимире, +7 (49234) 2-04-11, +7 (49234) 2-04-12 - в Муроме.

С 1 апреля по 10 июня 2021 года во Владимире вводится запрет на ловлю рыбы всеми орудиями кроме поплавочной или донной удочек. При этом рыбак должен находиться на берегу, а количество крючков на удилище не должно превышать двух штук.При этом существуют ограничения по длине добычи:Вид пресноводногоРазмер, смЖерех40Судак40Лещ25Щука32Сом пресноводный90Налим40Язь25Голавль20Раки10Пойманную рыбу указанных размеров и больше велено немедленно отпускать обратно в водоём.Суточная норма вылова составляет:Наименование вида биоресурсовСуточная норма добычи (штук)СудакЩукаСом пресноводныйРаки30Малька и живца (наживки)50Мотыль0,2 кгПри добыче малька и наживки допускается применение подъёмников размером не более 100 сантиметров и шагом не более 10 миллиметров.Суммарная суточная норма добычи не должна превышать 5 килограмм.Кроме того, во время нереста юрлицам, ИП и рыбакам запрещается передвигаться по водоёмам на лодках и других маломерных судах с применением моторов.Нарушение правил рыболовства будет караться штрафами или уголовной ответственностью.Места и периоды запрета можно уточнить по телефонам: +7 (4922) 53-07-32, +7 (4922) 53-08-56 - во Владимире, +7 (49234) 2-04-11, +7 (49234) 2-04-12 - в Муроме.