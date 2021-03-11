Места и периоды запрета можно уточнить по телефонам: +7 (4922) 53-07-32, +7 (4922) 53-08-56 - во Владимире, +7 (49234) 2-04-11, +7 (49234) 2-04-12 - в Муроме.
С 1 апреля по 10 июня 2021 года во Владимире вводится запрет на ловлю рыбы всеми орудиями кроме поплавочной или донной удочек. При этом рыбак должен находиться на берегу, а количество крючков на удилище не должно превышать двух штук.
При этом существуют ограничения по длине добычи:
Вид пресноводного
Размер, см
Жерех
40
Судак
40
Лещ
25
Щука
32
Сом пресноводный
90
Налим
40
Язь
25
Голавль
20
Раки
10
Пойманную рыбу указанных размеров и больше велено немедленно отпускать обратно в водоём.
Суточная норма вылова составляет:
Наименование вида биоресурсов
Суточная норма добычи (штук)
Судак
3
Щука
5
Сом пресноводный
1
Раки
30
Малька и живца (наживки)
50
Мотыль
0,2 кг
При добыче малька и наживки допускается применение подъёмников размером не более 100 сантиметров и шагом не более 10 миллиметров.
Суммарная суточная норма добычи не должна превышать 5 килограмм.
Кроме того, во время нереста юрлицам, ИП и рыбакам запрещается передвигаться по водоёмам на лодках и других маломерных судах с применением моторов.
Нарушение правил рыболовства будет караться штрафами или уголовной ответственностью.
Места и периоды запрета можно уточнить по телефонам: +7 (4922) 53-07-32, +7 (4922) 53-08-56 - во Владимире, +7 (49234) 2-04-11, +7 (49234) 2-04-12 - в Муроме.