Житель Мурома обратился в местный суд с иском к «Выксунской ЦРБ» о взыскании компенсации морального вреда. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции 33 региона.

Житель Мурома обратился в местный суд с иском к «Выксунской ЦРБ» о взыскании компенсации морального вреда. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции 33 региона. Известно, что сын истца попал в аварию, находясь на пассажирском сидении автомобиля. Его оперативно доставили в реанимацию, однако через несколько часов состояние пациента ухудшилось и он скончался. Мужчина