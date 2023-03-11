12 марта 2023 года проходит народный праздник Прокоп Перезимний, который родился в VIII веке. По...

12 марта 2023 года проходит народный праздник Прокоп Перезимний, который родился в VIII веке. По другому он называется Дорогорушитель. Говорят, что в этот день зима окончательно покидает свои владения и уступает дорогу весне. В местах, где еще есть снег, он начинает быстро таять, из-за этого все дороги становятся разрушенными, от этого у праздника и другое название.Что можно делать 12 марта?1. В этот день нужно помочь заплутавшему путнику, впустить его в жилище и при необходимости накормить и обогреть.2. Любое доброе дело, совершенное в этот день, непременно вернется к тому, кто его совершил.3. Нужно сходить в баню, чтобы смыть с себя заботы и болезни.Что нельзя делать 12 марта?1. Нельзя звать гостей. По старинным поверьям, гости в этот день могут нарушить семейное благополучие, начнутся ссоры, скандалы, неурядицы.2. Нельзя отправляться в дальнее путешествие – оно будет несчастливым и полным преград.3. В своём доме нельзя ссориться, ругаться, выяснять отношения.4. Нельзя уезжающему махать прощально рукой, иначе он может никогда не вернуться.Народные приметы на 12 мартаЮжный ветер и капель — лето будет тёплым.Грачи летят на гнёзда — к урожайному лету.Почки на вербе набухают — урожай будет богатым.Воробьи собираются под крышей, чистят пёрышки — наступит тёплая погода.Охотнику перебежал дорогу заяц — охота будет несчастливой, лучше возвратиться домой.Фото pxfuel.com