Артисту пришлось преодолеть немало испытаний

Артисту пришлось преодолеть немало испытанийКирилл Сафонов – один из самых известных и востребованных актеров российского кино. Он знаком зрителям по сериалам "Татьянин день", "Улыбка пересмешника" и многим другим картинам. Сегодня, в свои 49 лет, актер не только успешен в профессии, но и счастлив в личной жизни. Однако судьба артиста далеко не всегда была безоблачной.Кирилл Сафонов появился на свет в 1973 году и рос творческим ребенком. В детстве будущий артист выходил на сцену Дворца пионеров, которым руководила его мама, выступал в школьных спектаклях и мечтал связать жизнь с актерством. Однако развод родителей внес в его планы серьезные коррективы. Кирилл с 13 лет помогал семье и трудился на тяжелой работе, отложив мечты в дальний ящик.К счастью, в 1993 году Сафонов наконец поступил в институт искусств в Красноярске, а затем перевелся в ГИТИС. Однако окончить учебу ему так и не удалось. Актера отчислили на четвертом курсе из-за выходки на репетиции дипломного спектакля. Впрочем, это не помешало ему построить успешную карьеру. В 2002 году артист дебютировал в фильме "Вечер спасенных", а спустя пять лет прославился на всю страну, снявшись в сериале "Татьянин день".Личная жизнь Кирилла Сафонова была не менее насыщенной, чем его карьера. В первый раз он пошел в загс еще в 18 лет. Супруга Елена подарила актеру дочку Анастасию и поддерживала его во всем.В конце 90-х артист переехал в Израиль по работе и перевез с собой семью. А через несколько лет стало ясно, что брак изжил себя.После развода экс-супруга и дочь Сафонова остались за границей. Судьба бывшей жены актера сложилась трагически. Она вышла замуж во второй раз, но и этот брак распался. По словам Кирилла, Елена была зависима от алкоголя, но не признавала проблему. Помочь женщине не удалось. В 2018 году ее не стало.Со второй попытки звезде удалось обрести счастье в личное жизни. В 2009 году Кирилл Сафонов встретил солистку группы "Фабрика" Сашу Савельеву, которая стала его женой. Спустя девять лет после свадьбы, в 2019-м, у пары родился долгожданный сын Леон.Сегодня Кирилл Сафонов по-прежнему остается востребованным артистом и успешно совмещает карьеру и семью. Кроме того, актер живет и работает на две страны.