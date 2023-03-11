Пресс-конференцию губернатора Александра Авдеева перенесли с 14 на 15 марта. Причина - изменения в рабочем графике главы региона. Общение с журналистами будет посвящено вопросам развития ..

Пресс-конференцию губернатора Александра Авдеева перенесли с 14 на 15 марта. Причина - изменения в рабочем графике главы региона.Общение с журналистами будет посвящено вопросам развития Владимирской области. Встреча состоится в областной научной библиотеке, расположенной на улице Дзержинского. Время начала мероприятия пресс-служба Белого дома пообещала сообщить позднее.