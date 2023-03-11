Во Владимирской области изучается спрос на востребованные профессии. Заместитель Губернатора...

Во Владимирской области изучается спрос на востребованные профессии.Заместитель Губернатора Владимирской области, курирующий вопросы социального развития, Владимир Куимов заявил, что из-за отсутствия востребованных специальностей, во Владимирской области могут прекратить работу сразу несколько колледжей.— Это относится ко всем образовательным учреждениям всех отраслей. Будем готовить специальную записку губернатору, буду готовить записку губернатору о подготовке соответствующего бюджета. Внимательно посмотрим, что изучают дети, куда они идут работать, где она должны заниматься, - говорит Владимир Куимов.В Киржачском колледже прошло открытие новой специальности "Туризм и гостеприимство". Сегодня это только одна из перспективных специальностей. Заявили о такой потребности местные работодатели.В ближайшие четыре года компании региона будут нуждаться в среднем в двенадцати тысячах новых кадров разных направленностей. Это и специалисты лесного хозяйства и строители, логопеды и повара. И даже — сапожники.Фото Правительства Владимирской области