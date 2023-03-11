Во Владимирской области в отношении водителей-рецидивистов возбуждены уголовные дела. С начала...

Во Владимирской области в отношении водителей-рецидивистов возбуждены уголовные дела.С начала марта госавтоинспекторы в разных районах области отстранили от управления транспортными средствами 119 водителей, которые сели за руль в состоянии опьянения. Некоторые автолюбители, несмотря на то, что ранее уже были привлечены к административной ответственности за аналогичное деяние, вновь отправились в «нетрезвую поездку». Такое было замечено в Петушинском районе.Инспекторы ДПС по Петушинскому району остановили на маршруте патрулирования в городе Петушки автомобиль «Киа» под управлением 35-летнего местного жителя. Заподозрив, что водитель находится за рулем в состоянии алкогольного опьянения, сотрудники полиции предложили мужчине пройти освидетельствование. Результаты процедуры подтвердили подозрения полицейских – мужчина отправился в поездку, употребив перед ней спиртные напитки.Госавтоинспекторы задокументировали еще один факт грубого нарушения Правил дорожного движения. Водитель остановленного сотрудниками полиции автомобиля «Форд», 45-лений мужчина, категорически отказался пройти освидетельствование на состояние опьянения.Полицейские выяснили, что оба водителя нарушают ПДД не в первый раз. Сейчас в их отношении возбуждены уголовные дела.Фото https://www.pxfuel.com/