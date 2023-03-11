Жителя Александровского района приговорили к тюрьме за убийство. Об этом сообщили в следственном комитете. Известно, что в районе одиннадцати часов вечера 25 октября текущего года фигурант

Жителя Александровского района приговорили к тюрьме за убийство. Об этом сообщили в следственном комитете. Известно, что в районе одиннадцати часов вечера 25 октября текущего года фигурант распивал алкоголь в своей квартире вместе со случайным знакомым. В процессе общения между ними разгорелся конфликт, и в итоге мужчина нанес гостю молотком не менее 20 ударов по голове.