Александр Лукашенко объявил о закрытии ряда посольств в недружественных странах. Всему виной агрессивная политика Прибалтики и Польши.

Александр Лукашенко объявил о закрытии ряда посольств в недружественных странах. Всему виной агрессивная политика Прибалтики и Польши.Александр Лукашенко сумел удержаться у власти после волнений, вызванных результатами президентских выборов в Белоруссии в 2020 году. При этом для достижения цели Батька использовал наиболее примитивный, но действенный, по его мнению, метод — силовой.Теперь Белорусский главнокомандующий активно использует Запад в качестве собирательного образа врага, который представляет угрозу государственному суверенитету. Наиболее агрессивную политику в отношении Белоруссии, по словам последнего диктатора Европы, ведут Польша и Литва.Александр Григорьевич выразил намерение в этих странах. Лукашенко отметил, что нет смысла тратить бюджетные деньги на содержание штата сотрудников в тех условиях, когда дипломатические отношения фактически поставлены на паузу.Батька подчеркнул, что и Белоруссии по отношению друг к другу никогда не была стабильна, но теперь ситуация в значительной степени обострилась. добавил, что в случае эскалации конфликта Белоруссия "припомнит оккупацию части страны в двадцатые-тридцатые годы и даст за это по морде".