Сообщение о происшествии около деревни Омутищи поступило в 7.40.

ДТП с пострадавшими произошло сегодня утром на федеральной трассе М-7 в Петушинском районе. По информации регионального МЧС, сообщение о происшествии около деревни Омутищи поступило в 7.40.На место незамедлительно выехали подразделения МЧС, скорая медицинская помощь, ГИБДД. В результате ДТП произошло столкновение 2 транспортных средств, имеются пострадавшие. Сотрудниками МЧС проводилась деблокировка пострадавшего мужчины. Всего в ликвидации последствий ДТП принимало участие 12 человек, 4 единицы техники, в том числе от МЧС 4 человек, 1 единицы техники.