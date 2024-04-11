Музыкальный критик Сергей Соседов выразил свое мнение о новом альбоме Аллы Пугачевой. Его слова вызвали немалый резонанс в музыкальной общественности.

Музыкальный критик Сергей Соседов выразил свое мнение о новом альбоме Аллы Пугачевой. Его слова вызвали немалый резонанс в музыкальной общественности.Критик утверждает, что альбом, записанный к 75-летию артистки, лишен интереса публики и значимости. По мнению Соседова, Пугачева утратила не только голос и энергию, но и актуальность своего творчества.Критик считает, что песни, представленные на альбоме, не соответствуют современным требованиям и являются артефактами прошлого. Он отмечает, что успехи и авторитет, которые когда-то принадлежали Пугачевой, сегодня превратились в руины из-за ее утраты статуса и здоровья.Соседов добавил, что артистка не способна принести что-то новое и интересное в мир музыки, и ее творчество осталось в прошлом. Также он выразил скепсис относительно возможных похвал альбому в связи с предстоящим юбилеем Пугачевой, утверждая, что все ее блистательные достижения принадлежат прошлому, и сегодняшние творческие потуги не вызывают у него никакого интереса.Критик заявил, что не собирается даже слушать новый материал артистки, так как считает его неинтересным и лишенным смысла. Сергей Соседов отметил, что в настоящее время у Пугачевой отсутствует не только голос и энергия, но и способность сказать что-то новое. Он пришел к выводу, что певица уже все сказала в своих прошлых песнях и сегодняшние творческие попытки не приносят ничего оригинального. Критик заключил, что лучше было бы для артистки сохранить молчание, чем представлять обществу поверхностный материал.