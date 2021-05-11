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<a href="https://33live.ru/novosti/11-05-2021-v-rossii-za-sutki-vyyavili-bolee-8-tysyach-sluchaev-zarazheniya-covid-19.html" target="_blank">В России за сутки выявили более 8 тысяч случаев заражения COVID-19</a> - Эпидемиологическая обстановка в России остается непростой.