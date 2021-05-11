Инцидент в Казани показал, что принятых мер недостаточно для обеспечения безопасности детей, считает спикер Госдумы Вячеслав Володин. Необходимы дополнительные решения, в том числе законодательные, написал председатель ГД в своем телеграм-канале.

Инцидент в Казани показал, что принятых мер недостаточно для обеспечения безопасности детей, считает спикер Госдумы Вячеслав Володин. Необходимы дополнительные решения, в том числе законодательные, написал председатель ГД в своем .Новые технологии принесли не только прогресс, но и стали серьезной угрозой для психики, здоровья и даже жизни детей, отметил Володин. Он напомнил, что парламентарии приняли законодательные решения по защите подростков от деструктивных интернет-сообществ.Но трагедия в Казани показала, что принятых мер недостаточно, констатировал спикер. Володин указал на необходимость дополнительных решений, в том числе на законодательном уровне.По его словам, на следующей неделе депутаты рассмотрят в первом чтении проект закона об ужесточении практики выдачи лицензий на приобретение оружия. Инициатива подготовлена оперативно.Также Володин считает правильным принять меры, чтобы не позволить взять в руки оружие человеку с неустойчивой психикой. "В этой связи должны обратить внимание на систему выдачи справок, необходимых для получения лицензий на оружие, рассмотреть возможность ужесточения персональной ответственности за фиктивные справки, – пояснил спикер.Кроме того, председатель ГД призвал к обсуждению предложений по уходу от анонимности в интернете. Он указал на необходимость повышения и укрепления роли семьи, поддержки организации досуга для детей, вовлечения их в занятия спортом."Плохо, что об этом начинаем думать, когда уже случилась трагедия. Еще раз выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших. Скорейшего выздоровления пострадавшим", – заключил спикер.