Что выбрать - ближайшее Подмосковье или территории, недавно ставшие столичными?

Что выбрать - ближайшее Подмосковье или территории, недавно ставшие столичными? В обоих случаях клиентам предлагают современные ЖК с собственной инфраструктурой и разнообразной квартирографией. Однако решающим фактором для тех, кто решается поселиться и в той, и в другой локации с целью работать в Москве, является цена. Насколько они сопоставимы, и в чью пользу это сравнение?

Где цены выше?

Традиционно бюджетным вариантом приобретения жилья в непосредственной близости от московских офисов и развлечений является покупка квартиры в Подмосковье. В приоритете – прилегающие к столице районы, откуда не сложно добираться в Москву на собственной машине или общественном транспорте – автобусе, электричке, маршрутке.

Одним из приоритетных таких вариантов является Балашиха. Крупный город с развитой собственной инфраструктурой, расположенный буквально в 10 км от заветного МКАДа. Операции с недвижимостью здесь очень актуальны – как на вторичном, так и на первичном рынке. Во всех районах ведется активное строительство, застройщики осваивают все новые территории.

Цены на новостройки в Балашихе http://kvartyroom.ru/estates/balashiha-novostroyki зависят от района расположения объекта, его уровня и сопутствующих факторов. Средняя стоимость 1 кв/м в балашихинских новостройках – 83 тысячи рублей, что практически в два раза дешевле, чем в столице (если учитывать классические границы Москвы). Однако даже в новых ЖК можно найти весьма бюджетный вариант. Так, в ЖК Пехра цены на квартиры начинаются от 1,5 млн. рублей (18 кв.м.), что сопоставимо с новой «однушкой» в не самом престижном областном центре страны.

Несмотря на то, что многие рассматривают Новую Москву как единую локацию, стоимость жилья на этой территории значительно различается. Стоимость квартир в новостройках в Новой Москве http://kvartyroom.ru/estates/novaya-moskva-novostroyki зависит, прежде всего, от близости площадки к столице. Средняя цена 1 кв/м в округе, непосредственно прилегающем к столице, составляет 112 тысяч рублей, а в отдаленном Троицком, который находится юго-западнее, - 69 тысяч рублей.

Выгодно ли покупать квартиру в отдаленных районах Новой Москвы

Аналитики полагают, что жилье в ТАО (Троицкий АО, на данный момент наименее популярная локация Новой Москвы) имеет фактор отсроченной выгоды. Заполнив НАО (Новомосковский АО), застройщики обратят внимание на ТАО, а за ними и потенциальные жильцы Новой Москвы. Соответственно, стоимость 1 кв/м неминуемо вырастет, как и условная цена сдачи квартиры в аренду.

Рост жилого строительства повлечет за собой развитие социальной, торговой и транспортной инфраструктуры, что также положительно скажется на востребованности жилья в этом районе.

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