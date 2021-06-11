Во Владимире на 10 тысяч рублей оштрафовали депутата Заксобрания региона Шамиля Хабибуллина.1 мая колонна автомобилей с красными флагами и партийной символикой коммунистов проехала по ..

Во Владимире на 10 тысяч рублей оштрафовали депутата Заксобрания региона Шамиля Хабибуллина.1 мая колонна автомобилей с красными флагами и партийной символикой коммунистов проехала по областному центру. Участники останавливались у памятников Ленину, чтобы возложить цветы к монументам. Также они раздавали горожанам воздушные шары в честь праздника всех трудящихся.В результате акции полиция составила несколько протоколов об административном правонарушении. Материалы оформили на первого секретаря обкома КПРФ, заместителя председателя ЗС Антона Сидорко и секретаря обкома по протестной деятельности, депутата облпарламента Шамиля Хабибуллина. Оба получили по 10 тысяч штрафа.Суд счел акцию несогласованным мероприятием. Оба штрафа народные избранники намерены обжаловать.