Неукоснительно соблюдать меры профилактики, избегать контактов с жителями других регионов и активно вакцинироваться от коронавируса. С такими рекомендациями в адрес жителей Костромской ..

Неукоснительно соблюдать меры профилактики, избегать контактов с жителями других регионов и активно вакцинироваться от коронавируса. С такими рекомендациями в адрес жителей Костромской области сегодня выступил руководитель управления Роспотребнадзора Александр Кокоулин.По данным Роспотребнадзора, ситуация с заболеваемостью коронавирусом в Костромской области сейчас нестабильная. В течение нескольких недель отмечается незначительный рост индекса распространения инфекции.Благодаря активной вакцинации населения в граждан старше 65 лет, удалось добиться снижения заболеваемости в этой возрастной группе. Вместе с тем, увеличивается количество заболевших среди активного населения – от 30 до 49 лет. Главный санитарный врач области связывает это с тем, что процент вакцинированных людей среднего возраста остается низким.«Вакцинация сейчас необходима. В первую очередь, нужно защитить себя и своих близких. Если заболел один человек в семье, то его близкие контакты обязательно тоже заболеют. Семейные очаги превалируют над всеми остальными. Понятно, что население устало, но сознательность должна превалировать, потому что вирус никуда не ушел. Необходимо продолжать соблюдать все меры и, конечно, вакцинироваться», - прокомментировал Александр Кокоулин.Одна из главных причин роста количества заболевших – несознательное отношение граждан к элементарным требованиям – ношение масок, обработка рук антисептиками, соблюдение социальной дистанции. Роспотребнадзор настаивает на ужесточении контроля за соблюдением мер противоэпидемической безопасности в общественных местах.«В связи с тем, что в Костромской области отмечен рост количества заболевших COVID-19, в ближайшее время будут усилены контрольно-надзорные мероприятия в общественных местах – это транспорт, магазины, общепит, торговые центры. Предупреждаем население Костромской области, что данные места необходимо посещать в средствах индивидуальной защиты», - отметил главный санитарный врач Костромской области.Также в связи с ростом завозных случаев COVID-19 Александр Кокоулин рекомендовал костромичам ограничить контакты с жителями других регионов.