Губернатор Александр Авдеев подчеркнул, что главная задача – повышение качества жизни людей в округе Муром.

С 1 июня произошло объединение города и района, что привело к единому управлению. Новый муниципальный округ будет способствовать развитию всех включенных территорий. Губернатор Александр Авдеев подчеркнул, что основная цель заключается в улучшении качества жизни жителей Муромского округа и создании одного из ведущих промышленных центров в регионе.В ближайшее время планируется разработать общий план развития объединенного округа, и местная администрация уже работает над этим. Глава региона выразил уверенность в потенциале Мурома для возрождения судостроения, тракторостроения, производства товаров для туризма, а также необходимости развития сельского хозяйства и туризма. Для этого уже предпринимаются конкретные шаги, такие как развитие Усадьбы Ильи Муромца, открытие туристического маршрута "7 ключей" и калачной, а также начало создания Окского парка.