Масштабная реконструкция очистных сооружений стартовала в поселке Золотково. Проект стоил 180 миллионов рублей, рассказали в пресс-службе правительства. Новые очистные сооружения будут

Масштабная реконструкция очистных сооружений стартовала в поселке Золотково. Проект стоил 180 миллионов рублей, рассказали в пресс-службе правительства. Новые очистные сооружения будут обслуживать весь населенный пункт. Работы закончат осенью этого года. К слову, во Владимирской области планируют реконструировать очистные сооружения и в других населенных пунктах. Из пресс-релиза правительства Всего во Владимирской области действуют более сотни очистных