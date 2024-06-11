В Камешкове открыли мост на въезде в город Объект особого значения. Отремонтировать старый...

В Камешкове открыли мост на въезде в городОбъект особого значения. Отремонтировать старый путепровод жители просили лично губернатора Александра Авдеева во время прямой линии. Слово Александру Сыпченко.- Как хорошо, что в мире есть мосты...Жители Камешково подпевают артистам местного ансамбля. Для многих этот путепровод был и остается единственным способом добраться до места учебы или работы. За 70 лет лет службы объект особой важности, который соединял 2 части города и района, был практически разрушен, - говорят местныеАлександр Фокин, житель г. Камешково:- Видели, какой был раньше, и какой стал. Весь разваливался. По нему страшно было ходить. То нога провалиться, а сейчас широкий. Красивый, в общем.Отремонтировать старый путепровод жители города просили лично Губернатора Александра Авдеева во время прямой линии. Благодаря нацпроекту "Безопасные и качественные дороги" из федеральной казны выделили более 100 миллионов рублей. Еще 40 добавила область.Объект был сдан за 11 месяцев.Рабочие возвели новые опоры, смонтировали пролетные строения, проложили двухполосную дорогу с шириной проезжей части семь метров и тротуаром в полтора, установили новые ограждения, фонари и дорожные знаки.Александр Авдеев, губернатор Владимирской области:- Скорректировав документацию, выполнив необходимые технические условия железной дороги, спасибо нашим коллегам, удалось за год сделать такой проект. Поздравляю камешковцев и всех, кто приезжает в город с тем, что появилась безопасная магистраль.Последние 5 лет путепровод нуждался в срочном ремонте и находился в предаварийном состоянии, - говорит глава администрации Камешковского района - Анатолий Курганский. Но из-за сложности сооружения многие фирмы просто отказывались браться за реконструкцию. Процесс осложняло и то, что работать приходилось строго в периоды "окон" между поездами.Анатолий Курганский, глава администрации Камешковского района:- В течении последних 4 лет решали эту задачу. Конечно, 1-я проблема была в том, что мы не могли найти подрядную организацию. Проторговывали несколько раз, но, к сожалению, никто не заявлялся, соответственно, пришлось корректировать проектно сметную документацию.Итоговый результат превзошел все ожидания, - говорит гендиректор подрядной организации - Роман Кучин. Пропускная способность путепровода теперь составляет более тысячи автомобилей в сутки.Роман Кучин, генеральный директор подрядной организации:- Пропускная способность достаточно большая, то есть - вся интенсивность, которая пойдет с Владимира, с М7 на город, то есть - данный объект будет справляться без проблем.Гарантия на работы - 5 лет, впрочем, это лишь формальность, - заявляет подрядчик. Мост в Камешкове способен выдержать почти любую нагрузку.Александр Сыпченко, Алексей Ковалев. "Вести-Владимир".