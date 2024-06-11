В правительстве области поделились свадебной статистикой. И она показала, что некоторые жители региона верят в приметы. Согласно поверью, если заключить брак в мае – муж и жена будут

В правительстве области поделились свадебной статистикой. И она показала, что некоторые жители региона верят в приметы. Согласно поверью, если заключить брак в мае – муж и жена будут “всю жизнь маяться”. И действительно, совпадение или нет, но в этом месяце в регионе расписалось меньше пар. Если в апреле свой союз узаконили 436 женихов и невест,