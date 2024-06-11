Об этом сообщили представители Правительства Владимирской области.

В посёлке Золотково под Гусь-Хрустальным реконструируют очистные сооружения. Об этом сообщили представители Правительства Владимирской области.Обновлённая система будет работать на весь посёлок, а стоить она будет 180 миллионов рублей. Планируется, что работы будут завершены уже осенью этого года.Делается это в рамках региональной программы модернизации коммунальной инфраструктуры. Благодаря ей в регионе будет ремонтироваться часть от общего количества очистных сооружений, который в области около сотни.