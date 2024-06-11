В преддверии дня России в Центральном паре прошел фестиваль Многоликий Владимир В этот раз его...

В преддверии дня России в Центральном паре прошел фестиваль "Многоликий Владимир"В этот раз его изюминкой стали традиционные дворовые игры народов. Подробнее - Федор Лалакин"Лимала-лимато" или в переводе с иврита "вверх-вниз". Правила старинной еврейской игры "Море" очень простые: успеть перебежать на другую сторону и не дать волне накрыть себя. Сюжет из истории еврейского народа.Виктория Чудновская - представитель еврейской общины:- Когда то евреи были рабами, и они были в Египте, когда они шли из своего рабства, переходили в другую сторону, то перед ними расторглось море, и они смогли пройти, вот поэтому игра называется море.Шапочный бой, стрельба из лука, казаки-разбойники. Ребят на фестивале ждали самые разнообразные игры. В каких-то пригодились сила и ловкость, а вот, например, в нардах - смекалка и удача.Армянская диаспора знакомила со своей народной игрой "платочек". С кем рядом упал, тому и водить.Анаит Хачатрян - представитель армянской общины:- Эта игра пришла из очень-очень давних времен, от поколения поколению и, естественно, в былые времена не было каких-то особых игрушек, и взрослые вышивали красивый платок для детей, и этот платочек был с орнаментом, и ребята хотели, чтобы он именно им достался.Дворовые игры разных народов очень похожи. Сам фестиваль - "Многоликий Владимир" - уже стал настоящей общей традицией. Организаторы уверены: нет лучше способа познакомить детей с культурой народов большой страны, чем вот так - играючи, с песнями и танцами.Федор Лалакин, Александр Чунаев. "Вести-Владимир".