Авария с пострадавшим произошла вчера, 10 июня, около 14:30. В Собинском районе возле села Ворша на трассе М-7 столкнулись трактор и грузовик. Как сообщили в ГАИ, водитель большегруза «Ивеко»

Авария с пострадавшим произошла вчера, 10 июня, около 14:30. В Собинском районе возле села Ворша на трассе М-7 столкнулись трактор и грузовик. Как сообщили в ГАИ, водитель большегруза «Ивеко» двигался в сторону Владимира. В районе села Ворша 46-летний водитель допустил наезд на движущийся впереди трактор. В результате ДТП пострадал 53-летний водитель трактора. Его госпитализировали. Прокомментируйте