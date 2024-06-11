ВТБ расширил линейку сберегательных продуктов, запустив ВТБ-Вклад «Ключевой» в рублях с доходностью, привязанной к размеру ключевой ставки.

ВТБ расширил линейку сберегательных продуктов, запустив ВТБ-Вклад «Ключевой» в рублях с доходностью, привязанной к размеру ключевой ставки. Максимальная доходность по нему достигает 19,11% годовых для клиентов Private Banking и 18,33% годовых для держателей пакета услуг «Привилегия» при текущем уровне ключевой ставки ЦБ РФ.Вклад доступен для размещения средств на сроки от шести месяцев до трех лет. Минимальная сумма – 1 млн рублей. По вкладу предусмотрен выбор опций пополнения или пополнения и частичного снятия до размера неснижаемого остатка. Проценты выплачиваются ежемесячно на вклад (капитализируются) или на отдельный счет. Новый вклад позволяет гибко управлять денежными средствами, получая защищенный от инфляции и колебаний конъюнктуры рынка доход.«В период высоких ставок большинство вкладчиков стремится зафиксировать максимальную доходность. Внимательно реагируя на изменения рынка, они ищут наиболее привлекательные варианты для размещения средств. Мы предлагаем не просто точечное повышение уровня ставки на доли процентов, а потенциально новый инструмент, «привязанный» к ключевой ставке регулятора. Если она будет выше, то и доходность больше. В ближайшее временя смягчения ДКП не ожидается, что делает вклад-флоатер актуальным. Но даже в случае снижения «ключа» наши клиенты будут иметь хорошую доходность», – прокомментировал старший вице-президент Дмитрий Брейтенбихер.Традиционно клиенты стремятся диверсифицировать свои рублевые активы, размещая средства в инструменты как с фиксированной, так и с переменной доходностью. Квалифицированным инвесторам ВТБ предлагает трёхлетние облигации с плавающим ежемесячным купоном. В первый месяц инвестору выплачивается фиксированный купон в размере 16,25% годовых. Далее ежемесячно клиент получает переменный доход, в годовом выражении равный ключевой ставке Банка России, действующей по состоянию на второй рабочий день, предшествующий дате начала соответствующего купонного периода. Облигации сегодня остаются одним из востребованных инвестиционных инструментов. В портфеле инвестиций состоятельных клиентов ВТБ их доля составляет 40%.В рамках стратегии ВТБ на 2024-2026 гг. одна из ключевых задач банка – нарастить долю на рынке рублевых пассивов до 21,2%. Такая амбиция предполагает более, чем двукратный рост портфеля средств физлиц в рублях. Существенно расширить число вкладчиков банку позволит создание инновационных сберегательных продуктов для всех поколений в семье.Максимальная доходность в рублях достигается за счет начисления эффективной ставки (эффективная ставка – мин. гарантированная ставка при выборе способа уплаты процентов капитализация) на сроке 1095 дней с опцией пополнения при открытии вклада на минимальную сумму от 15 млн рублей в офисах Банка ВТБ/ ВТБ-Онлайн:До 18,33% годовых в рублях по ВТБ-Вкладу «Ключевой» Привилегия. Итоговая процентная ставка до 14,7% годовых, Ключевая ставка ЦБ РФ (далее – КС) на 11.06.2024 – 16% годовых, фиксированное значение минус 1,3% годовых, итоговая эффективная ставка 18,33% годовых.До 19,11% годовых в рублях по ВТБ-Вкладу «Ключевой» Прайм. Итоговая процентная ставка до 15,2% годовых, КС на 11.06.2024 – 16% годовых, фиксированное значение минус 0,8% годовых, итоговая эффективная ставка 19,11% годовых.ВТБ-Вклады «Ключевой»: валюта вклада рубли; срок вклада определяется вкладчиком от 6 месяцев до 3 лет; опции на выбор вкладчика — с пополнением или с пополнением и снятием; периодичность выплаты процентов – ежемесячно на вклад (капитализация) или на отдельный счет; минимальная сумма вклада от 1 млн рублей при открытии в офисах Банка/ ВТБ-Онлайн; максимальная сумма вклада устанавливается для опции с пополнением в зависимости от размера первоначального взноса, для опции с пополнением и снятием – в зависимости от размера неснижаемого остатка, полная матрица максимальных сумм указана в Сборнике условий, тарифов и процентных ставок для физических лиц по депозитам Банка ВТБ (ПАО и Сборнике тарифов и процентных ставок по депозитам физических лиц Банка ВТБ (ПАО) для владельцев пакета услуг Прайм NEW/Прайм+). Пополнение предусмотрено в пределах максимальной суммы вклада. Минимальная сумма дополнительного взноса не ограничена. Для опции с пополнением и снятием частичное снятие предусмотрено в пределах неснижаемого остатка. Минимальная сумма частичного снятия не ограничена.Итоговая процентная ставка плавающая, рассчитывается по формуле:Итоговая процентная ставка = КС, действующая на каждый день срока действия вклада минус фиксированное значение.Если в результате расчетов Итоговой процентной ставки получено нулевое или отрицательное значение, то размер Итоговой процентной ставки составит 0.01% годовых.КС:Устанавливается Центральным Банком РФ и может меняться в течение срока вклада. Порядок изменения Итоговой процентной ставки по вкладу в случае изменения размера КС в течение срока действия вклада:• Новое значение КС применяется с даты начала действия нового значения, установленного ЦБ РФ.• В случае, если дата решения ЦБ РФ об изменении КС совпадает с датой начала ее действия, новое значение КС по вкладу применяется со следующего календарного дня после даты начала действия нового значения КС, установленной ЦБ РФ.Размер фиксированного значения устанавливается на момент открытия/пролонгации вклада и не меняется в течение срока действия вклада.По вкладу предусмотрена пролонгация без ограничения по количеству, при пролонгации вклада применяется утвержденная формула и значения для расчета итоговой процентной ставки, действующие на дату пролонгации вклада.При досрочном расторжении вклада все выплаченные ранее проценты пересчитываются по ставке 0,01% годовых.Подробная информация на официальном сайте vtb.ru и во всех подразделениях Банка ВТБ (ПАО).Банк ВТБ (ПАО). 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