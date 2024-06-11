Перед судом предстанет жительница Киржачского района.

Перед судом предстанет жительница Киржачского района. Женщину обвиняют в мошенничестве, совершённом с использованием служебного положения, в особо крупном размере. Об этом рассказала региональной прокуратуры.Гражданка работала в кредитном потребительском кооперативе. Правоохранители полагают, что она с 2016 по 2018 годы оформляла фиктивные займы на родственников и других людей и регулярно похищала из кассы деньги. Причинённый ущерб превысил 3,2 млн рублей.В настоящее время уголовное дело в отношении фигурантки передано в суд.