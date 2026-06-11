За первые три месяца 2026 года число заключённых договоров снизилось на 5,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 16,3 тысяч. Но объём выданных займов увеличился на 52% и

За первые три месяца 2026 года число заключённых договоров снизилось на 5,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 16,3 тысяч. Но объём выданных займов увеличился на 52% и составил почти 513 млн рублей. Это связано с тем, что жители региона чаще всего отдавали под залог ювелирные украшения, а золото существенно выросло в