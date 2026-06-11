Владимирцы могут почтить память жертв войны и зажечь виртуальную свечу.

22 июня исполнится 85 лет со дня начала Великой Отечественной войны — скорбной даты в истории нашей страны, забравшей миллионы жизней. Память о защитниках, отстоявших независимость Родины, должна навсегда сохраниться в сердцах потомков.В рамках благотворительной программы «Свеча памяти» у жителей есть возможность зажечь виртуальную свечу на официальном портале деньпамяти.рф, почтив память погибших. Там представлено более 60 видеозаписей с воспоминаниями ветеранов, блокадников, тружеников тыла и бывших узников концлагерей.