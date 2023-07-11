На водоёмах Владимирской области поселилось больше трёх тысяч особей кряквы. Сотрудники...

На водоёмах Владимирской области поселилось больше трёх тысяч особей кряквы.Сотрудники Госохотинспекции региона вместе с охотинспекторами выпустили почти полторы тысячи молодняка на территории Камешковского, Петушинского, Ковровского, Гороховецкого и Вязниковского районов.И еще столько же утят уже месяц обживают водоемы в Судогодском районе.Молодняк выпускают в общедоступные охотничьи угодья для восстановления популяции водоплавающей птицы.Такие мероприятия проводят в рамках госпрограммы, чтобы вернуть природе то, что взяли охотники и одновременно повысить интерес к охоте.