Телеведущая Лариса Гузеева появится в новых выпусках передачи Давай поженимся!. Первого канала официально разместил соответствующий анонс. На Первом скоро стартует новый сезон ..

Телеведущая Лариса Гузеева появится в новых выпусках передачи "Давай поженимся!". Первого канала официально разместил соответствующий анонс."На Первом скоро стартует новый сезон программы "Давай поженимся!", — цитирует заявление . Напомним, в августе прошлого года сообщалось, что Гузеева станет новой ведущей шоу "Голос. 60+" на Первом канале.