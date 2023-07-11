Бывший мэр Владимира, а ныне сенатор от Владимирской области в Совете Федерации Андрей Шохин в соцсетях отчитался о том, как контролирует строительство образовательных учреждений региона.

Бывший мэр Владимира, а ныне сенатор от Владимирской области в Совете Федерации Андрей Шохин в соцсетях отчитался о том, как контролирует строительство образовательных учреждений региона. Они возводятся за счёт средств федерального и регионального бюджетов. Начал сенатор с Доброграда в Ковровском районе. Там строится школа на 825 мест. Сообщается, что готовность объекта более 75%, только вот