Смотрите Вести в 21.05: Кто и почему залил бетоном подвал, где проходили квесты? Гроза улиц и...

Смотрите "Вести" в 21.05: Кто и почему залил бетоном подвал, где проходили квесты?Гроза улиц и лиц.- Нападал только на одиноко идущих женщин. Уличного бойца из Владимира, чьи "подвиги" попали на видео, задержали.Сыграем в игру?- Задание - прорваться ко входу... Кто и почему залил бетоном подвал, где проходили квесты?Не сдается без боя.- Потому что плодовит и неприхотлив. Как в Суздальском районе идет борьба с ядовитым растением?