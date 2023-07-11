Смотрите Вести в 21.05: Кто и почему залил бетоном подвал, где проходили квесты?
Гроза улиц и...
Смотрите "Вести" в 21.05: Кто и почему залил бетоном подвал, где проходили квесты?
Гроза улиц и лиц.
- Нападал только на одиноко идущих женщин. Уличного бойца из Владимира, чьи "подвиги" попали на видео, задержали.
Сыграем в игру?
- Задание - прорваться ко входу... Кто и почему залил бетоном подвал, где проходили квесты?
Не сдается без боя.
- Потому что плодовит и неприхотлив. Как в Суздальском районе идет борьба с ядовитым растением?