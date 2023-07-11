Прокурор подал иск в суд, который встал на защиту медработника и признал за ним право на получение страховки.

В Камешково заразившегося COVID-19 санитара незаконно лишили страховых выплат. Об этом рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.Работая санитаром в Камешковской ЦРБ, мужчина заболел коронавирусом. Однако, комиссия медучреждения не признала случай страховым. Медик пожаловался прокурорам.Надзорное ведомство подало иск в суд, который встал на защиту медработника и признал за ним право на получение страховки. Исполнение решения судьи - на контроле прокуратуры района.