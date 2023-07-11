В Патриаршем саду Владимира рассказали для чего нужен остолоп. Почему Избушка на курьих ножках...

В Патриаршем саду Владимира рассказали для чего нужен остолоп.Почему "Избушка на курьих ножках" была совсем не на куриных лапах, что на самом деле означает слово "остолоп" и откуда пошло выражение "тютелька в тютельку"? Поясняют сотрудники Патриаршего сада Владимира в сюжете Татьяны Воронцовой.В этой части Патриаршего изначально росли гиганты- вязы. Сегодня от них остались только пни. Но они не просто часть сада- говорит Елена Майорова. У каждого свой характер и своя история.Елена Майорова старший педагог допобразования " Патриарший сад":- Мы видим такой широкий, роскошный пень, спилен не у самой земли, оставлен на высоте в метр. Широкое основание и не случаен макет коттеджика. Раньше в древности на таких пнях ставились дома. Так называемые избушки на курьих ножках.И это не фантазия , а реальное отражение древнего быта. Главным преимуществом таких домов на пнях, которые возводили в лесах и на болотах , была безопасность- Срубали его на высоте в человеческий рост от земли. И вот на таком мощном основании стоял дом, в котором зимой не было холодно, а весной сыро. Ни звери не войдут, ни снегом не завалит.Наверное в те далекие времена и появились предания о сказочных избушках на курьих ножках- традиционного жилища Бабы ЯгиМирослава, гостья "Патриаршего сада":- Люблю бабу Ягу - у нее избушка на курьих ножках, а почему она так называется - не знаешь?Конечно нет, ведь на иллюстрациях домик Бабы Яги изображен с куриными ногами. А они не имеют ничего общего с ногами "курьими или кУрными ". Так называли сами пни. И служили они жилищу сваями. В словаре Владимира Даля "КУРЪ"- это стропила на крестьянских избах. Есть также версия, что пни "окуривали" , то ли ритуально, то ли для сопротивления влаги. Благодаря такому архитектурному приему постройки стояли веками. Интересно, что дома на ножках строят и в наше время : пример- в Санкт-Петербурге и Москве. В столице даже сохранилась старинная постройка на ножках - церковь Николая Чудотворца. Но ведь и сам пень мог служить прибежищем человеку.- Так вот мы открываем вяз, смотрите какое огромное дупло высотой несколько метров, действительно как маленький домик...Как оказалось, домик не так уж и мал. Смог вместить нашего культуриста - оператора.- АААА...Я залез. а что собственная жилплощадь, 1 кв метр. Все буду здесь жить отныне.- Дупло дерева ...стою здесь во весь рост ..Немножко тесно, но жить в принципе можно.Даже пережив хвори, старость, или удары стихии деревья не умирают- говорит Елена Майорова. Если их корни неразлучны с землей, они - непоколебимые- будут служить и дальше лесной жизни. За это качество высокий пень на Руси называли остолопом.Елена Майорова старший педагог допобразования " Патриарший сад":- По-сути, остолоп стоек! Недаром писали, что ледяным остолопом стоял генерал Карбышев . Т.Е мужественный человек, который переносит все тяготы жизни и не теряет связь с родной землей. Вершины нет, а корни -держатся за землю.Не случайно слова "остолоп", " столб, остолбенеть"- одного корня. Вот только со временем произошла подмена понятий. И слово , символизирующее непокорность страшной силе, стало синонимом " болвана, дурачка, чурбана".Елена Майорова старший педагог допобразования " Патриарший сад":- Так, например, Макаренко, в своей "Педагогической поэме" писал: "Бывает народ темный. Но ему этого мало. Он еще всякую потьму на себя напускает. А потом живет как остолоп какой..И всего боится - и грома , и месяца, и кошки.Связано с деревьями и еще одно загадочное выражение.Елена Майорова старший педагог допобразования " Патриарший сад":- Вот с таким инструментом шел плотник устраиваться на работу. Говоря - работаю тютелька в тютельку. Одним ударом избу срублю...Пилы то в том веке не было. Посмотрите какой уникальный топор ...Какой черенок. Здесь особое устройство, чтоб не сломался. Ждет работы своей.И будет все "тютелька в тютельку", значит метко, точно, идеально. Нежное слово "тютелька"- гибрид от слияния слов "тютя"- удар и "утелька"- малютка. Так и появилась Тютелька- маленькая, крохотная зарубка- как объясняет в словаре Владимир Даль. Метка помогала мастеру не промахнуться и ударять всегда в нужную точку. Одна насечка всегда продолжала другую. Правда , как говорят исследователи старины, прежде чем срубить дерево в прошлые времена , у него надо было обязательно спросить разрешения. То, что у деревьев есть душа, это сегодня любому остолопу понятно.Татьяна Воронцова . Александр Чунаев . Вести- Владимир.