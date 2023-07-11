Видео с избиением несовершеннолетней прокомментировала пресс-служба УМВД России по Владимирской...

Видео с избиением несовершеннолетней прокомментировала пресс-служба УМВД России по Владимирской области.В социальных сетях распространилось видео избиения несовершеннолетней девушки.Как стало известно, изначально очевидцы зафиксировали нападение (драку) на камеру и опубликовали в группе «Подслушано Ковров» во ВКонтакте.На записи видно, как сначала женщина за что-то ругает девушку: «Ещё раз, повтори, я не расслышала...» - требует она, а потом жёстко хватает подростка за волосы и валит на землю. В финале записи девочка рыдает от боли и унижения.Кто и зачем изначально это снял, а потом выложил в социальные сети — пока непонятно.Активные комментаторы и очевидцы конфликта в социальных сетях отмечают, что «столкновение» произошло из-за оскорбления. И, мол, женщина пыталась в буквальном смысле выбить извинения из уст подростка.Вместе с видео в группе Вконтакте появился и пост матери пострадавшей девочки. По словам женщины, цитируем: «… на детской площадке каждыми днями алкашки пьют пиво, там где должны гулять дети».Официальный ответ пресс-службы УМВД России по Владимирской области последовал 10 июля:«В ряде Интернет-каналов распространена видеозапись конфликта, произошедшего в городе Коврове между взрослой женщиной и несовершеннолетней девочкой. Авторы публикаций сообщают об отсутствии реакции со стороны органов внутренних дел на данную ситуацию. УМВД России по Владимирской области информирует, что информация не соответствует действительности...»Уточняется, что сообщение от матери несовершеннолетней в установленном порядке было принято и зарегистрировано в МО МВДРоссии «Ковровский».В отношении взрослой участницы конфликта, местной жительницы 1990 года рождения, было возбуждено административное производствопо ст. 6.1.1 КоАП РФ.В настоящее время устанавливаются все обстоятельства правонарушения.«По результатам проведенных мероприятий будет принято процессуальное решение...» - поясняет пресс-служба УМВД России поВладимирской области.Фото: pxfuel.com и стоп-кадр из общедоступного видео Вконтакте "Подслушано Ковров"