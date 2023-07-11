Первоначально чиновники не включили в сумму стоимость невыполненного капремонта.

Во Владимире жильцам аварийного барака добавили 1 млн рублей компенсации. Об этом рассказали в прокуратуре.Мэрия выкупила у брата и сестры квартиру в ветхом многоквартирном доме за 3 млн рублей. Однако чиновники не включили в сумму стоимость невыполненного капремонта, из-за отсутствия которого дом 1958 года постройки стал непригодным для жизни.Прокурор подал иск в суд, который назначил экспертизу. По её результатам сумма компенсации увеличилась более чем на один миллион рублей. Владимирцы уже получили полагающуюся доплату.