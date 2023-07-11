Во Владимирской области ФСБ разоблачила промышлявшего наркотиками судебного пристава. Управлением...

Во Владимирской области ФСБ разоблачила промышлявшего наркотиками судебного пристава.Управлением ФСБ России по Владимирской области выявлена и задокументирована противоправная деятельность 24-летненго судебного пристава Гусь-Хрустального района.Установлено, что в июне 2023 года он фигурант незаконно приобрел наркотическое средство гашиш, общей массой 2,56 грамма, а также 15 свертков психотропного вещества массой 12,80 грамма. И сделал в лесу «закладки» в 15 местах - с целью сбыта, сообщила пресс-служба УФСБ России по Владимирской области.Сотрудниками ФСБ, совместно с сотрудниками ОНК МО МВД России «Гусь-Хрустальный» злоумышленник задержан, все психотропные и наркотические вещества изъяты из незаконного оборота.СУСК России по Владимирской области возбуждено два уголовных дела.Фото: пресс-служба УФСБ России по Владимирской области.