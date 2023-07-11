Завоевал «бронзу» на первенстве Европы. Соревнования по греко-римской борьбе среди юношей до 16 лет проходили в Венгрии. Владимирский борец Савелий Виноградов в составе сборной России

Завоевал «бронзу» на первенстве Европы. Соревнования по греко-римской борьбе среди юношей до 16 лет проходили в Венгрии. Владимирский борец Савелий Виноградов в составе сборной России принимал участие в первенстве и завоевал бронзовую медаль в весовой категории до 68 кг. В поединке за 3 место Савелий встретился со спортсменом из Грузии и одержал уверенную победу со